Ortswehr Lochau feiert 100-jähriges Bestehen mit viel politischer Prominenz

Lochau/MZ - Noch bevor Andrea Hermann ihre Auszeichnung erhält, gebühren ihr stehende Ovationen im Festzelt in Lochau. Die Kameradin der Freiwilligen Feuerwehr Lochau hat am Samstag den besonderen Ehrenstern in Bronze vom Landesfeuerwehrverband und die Ehrenmedaille des Landes Sachsen-Anhalt von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) überreicht bekommen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Wehr waren nicht nur zahlreiche benachbarte und befreundete Wehren in das kleine Schkopauer Örtchen gekommen, sondern auch viele Vertreter der Politik, die gleich mehrfach den größten Wunsch der Wehrmitglieder zu hören bekamen.