Ornithologe meint: Der Bienenfresser ist neu am Fluss im Saalekreis

Die Vogelwelt an den Flüssen im südlichen Saalekreis hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Dennoch gibt es einige Exoten zu sehen.

Merseburg/MZ - „Die Flussseeschwalbe trägt schon im Namen das Wort Fluss, weil sie an Flüsse gebunden war“, erzählt Udo Schwarz von der Fachgruppe Ornithologie und Vogelschutz Merseburg. Dabei betont er das letzte Wort stark: „Mittlerweile sind die da leider nicht mehr anzutreffen.“ Grund seien menschliche Eingriffe in den Flusslauf gewesen. „Die Saale sollte für die Schifffahrt tauglich gemacht werden und wurde dafür begradigt“, erklärt Schwarz. Dadurch sei die natürliche Dynamik verloren gegangen und gleichzeitig seien die Brutstellen der Vögel verschwunden. „Sie brüten auf den vegetationsfreien Flussinseln, wo Kies oder Sand ist. Durch die Begradigung existieren die nicht mehr“, erklärt er. Und so wandelte sich die Vogellandschaft im südlichen Saalekreis in den vergangenen Jahren.