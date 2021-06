Organisatoren rechnen mit Ansturm auf Merseburger Benefizlauf

Merseburg/MZ - Die Organisatoren des traditionellen Merseburger Benefizlaufes rechnen mit einem großen Starterfeld für die diesjährige Auflage. „Wir haben schon über 660 Zusagen. Das sind deutlich mehr als im Vorjahr“, berichtet Birk Schaper vom Lions Club Merseburg. Vor Jahresfrist sammelten die Teilnehmer mehr als 20.000 Kilometer und dadurch mehr als 25.000 Euro Spenden für wohltätige Zwecke ein.

Organisatoren des Benefizlaufes rechnen mit deutlich über 1.000 Teilnehmern

Wie bereits 2020 wird der Benefizlauf allerdings auch in diesem Jahr virtuell stattfinden. Das heißt, statt gemeinsam ihre Runden über Gotthardstraße, Entenplan und Große Ritterstraße zu drehen, sammeln die Sportler nun von diesem Freitag bis Sonntag individuell ihre Kilometer und melden das Ergebnis dann online an den Lions Club. Schaper hat angesichts dieses Umstandes ein lachendes und ein weinendes Auge. Letzteres weil das Treffen in der Innenstadt wegfällt. Freude bereite dagegen, dass es durch die virtuelle Variante auch wieder möglich sein wird, die Benefizkilometer nicht nur laufend, sondern etwa auch auf dem Rad oder im Ruderboot zu absolvieren: „Dadurch ist die Vielfalt größer“, preist der Veranstalter an.

Wie üblich suchen sich die Teilnehmer – Schaper rechnet letztlich mit deutlich über 1.000 – einen Sponsor, der die Startgebühr übernimmt und einen gewissen Obolus pro Kilometer spendet. Traditionell seien dabei auch in diesem Jahr wieder viele Unternehmen der Region mit ihren Mitarbeitern am Start. Zudem habe man mit Saalesparkasse, Dow und den Stadtwerken drei große Partner, die etwa bei den diversen Benefizläufen der Kitas am Freitag unterstützen. Auch die Förderschule in Großkayna geht mit zahlreichen Schülern an den Start.

Organisatoren würden sich auch über Fotos von der Kilometerjagd freuen

Kurzentschlossene können sich noch bis Sonntagabend anmelden. „Wir haben extra ein Computerprogramm, damit jeder Starter seine eigene Startnummer mit Vornamen kriegt“, erklärt Schaper. Über das Programm können die Teilnehmer zudem ihre zurückgelegten Distanzen eintragen. Die Organisatoren würden sich auch über Fotos von der Kilometerjagd freuen. Schaper rechnet mit einigen exotischen Motiven. Schließlich gebe es schon Anmeldungen aus Norwegen und Italien.

Anmeldungen für den Benefizlauf online unter: www.lauf-mit-lions.de.