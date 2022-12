Nach 32 Dienstjahren - Mareen Helmis in den Ruhestand verabschiedet

Mit Blumen und Präsenten bedankten sich Stadträte, Bürgermeister und Stadtwehrleiter bei Mareen Helmis, der Leiterin des Ordnungsamtes und stellvertretenden Bürgermeisterin, für ihr berufliches Engagement in der Querfurter Stadtverwaltung.

Querfurt/MZ - „Herr Zeugner“, sagte Querfurts Stadtratsvorsitzender Lothar Riese zum Stadtwehrleiter, „wir müssen jetzt Tragehilfe der Feuerwehr anfordern.“ Denn am Sitzplatz der stellvertretenden Bürgermeisterin Mareen Helmis kamen in der Stadtratssitzung am Donnerstag immer mehr Präsentkörbe, Geschenke und Blumen zusammen.