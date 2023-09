Kriminalität im Saalekreis Opfer dauerhaft im Koma: Haftstrafe nach Gewaltakt in Leuna

Ein 27-Jähriger wird im November 2022 in Leuna heftig zusammengeschlagen. Freunde berichteten von einem Überfall durch Maskierte. Dann gerieten sie selbst in den Fokus der Ermittler. Nun fielen am Amtsgericht Merseburg die Urteile.