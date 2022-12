Fördergeld für Wasserstoff-Leitung von Bad Lauchstädt bis nach Salzgitter

Bad Lauchstädt/MZ - Der grüne Oktopus – oder im Geschäftsenglisch der Energiebranche „Green Octopus“ – Mitteldeutschland, so heißt eines der beiden Großprojekte, mit denen das Leipziger Unternehmen Ontras in den kommenden Jahren das Leitungsrückgrat für die Wasserstoffwirtschaft in der Region aufbauen will. Insgesamt soll zunächst ein 950 Kilometer langes Netz entstehen – gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.