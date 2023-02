Die Landesstraße von Langeneichstädt nach Schafstädt ist in einem desaströsen Zustand, die Höchstgeschwindigkeit wurde bereits wegen der Schlaglöcher auf 50 Stundenkilometer reduziert. Die seit 2014 geforderte Sanierung wurde aber auch dieses Jahr wieder verschoben. Mit einem Offenen Brief wollen sich die Einwohner nun wehren.

Offener Brief ans Land: Langeneichstädt wartet seit 2014 auf Sanierung der L177

Langeneichstädt/MZ - Die Einwohner von Langeneichstädt wollen sich erneut öffentlich dagegen wehren, dass die Sanierung der äußerst maroden Landesstraße nach Schafstädt L177 weiter auf sich warten lässt. Der Ortschaftsrat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, einen Offenen Brief an die Landesregierung zu schreiben.