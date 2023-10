Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ - In Braunsbedra reißt die Aufregung um das Thema Photovoltaik nicht ab. Zum einen will sich eine Bürgerinitiative (BI) gegen das geplante landesweit größte Agri-Photovoltaikprojekt im Ortsteil Krumpa in einer Woche gründen. Seit Montag sorgt zudem ein angestrebtes Freiflächenphotovoltaikkonzept für Diskussionen in den Ortschaftsratssitzungen.