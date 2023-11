Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ. - „Wir sind ein professioneller Anbieter von leeren Betten. Und es ist doch besser, wenn diese genutzt werden, als wenn irgendwo Turnhallen für Kinder geschlossen werden,“ begründete Antje Hoffmann, Geschäftsführerin des Merseburger Sky-Hotels, warum sie für die kommenden Monate einen Großauftrag des Landes Sachsen-Anhalt angenommen hat. Dieses eröffnete am Mittwoch eine Außenstelle seiner Zentralen Anlaufstelle (Zast) für Asylbewerber. Bis zu 250 Geflüchtete, meist aus Syrien, Afghanistan, Iran und Irak, sollen für durchschnittlich sechs bis acht Wochen in Merseburg eine Bleibe finden. Hoffmann betonte: „Die Plätze für die unterzubringenden Flüchtlinge befinden sich nicht in unserem Hauptgebäude, sondern in den benachbarten beiden Bettenhäusern.“ Die dienten schon im Vorjahr als Quartier für ukrainische Kriegsflüchtlinge.