Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/MZ - „Wir haben viel Verständnis für einander entwickelt und viel technischen und kulturhistorisches Wissen gewonnen“, beschreibt Wolfgang Schwarz das Zusammenleben mit den Bauarbeitern, die in den vergangenen Monaten vor seiner Haustür gewerkelt haben. Mit diesem Donnerstag ist das Kapitel Baustelle an der Oberaltenburg jedoch offiziell beendet. Mit dem Schnitt durch das rot-weiße Absperrband gibt Gerd Heimbach, Leiter des Straßen- und Grünflächenamt, die Straße kurz nach 13 Uhr frei und setzt zugleich den Schlusspunkt unter eine der größten Straßensanierungen in Merseburg in den vergangenen Jahren.