Der OB von Merseburg will Horte zurück an die Schulen holen

Merseburg/MZ - „Es gibt nur Vorteile“, bewirbt Merseburgs Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) seine Forderung. Die besteht darin, dass die Horte künftig wieder den Grundschulen zugeordnet werden sollen. Derzeit sind sie sich in der Domstadt mit Ausnahme der Grundschule Geusa nur räumlich nah. Organisatorisch sind es jedoch zwei getrennte Welten. Die Lehrer sind beim Land beschäftigt. Die Hortnerinnen dagegen bei freien Trägern, die die Horte betreiben. Das will Bühligen ändern: „Ich werde dem Stadtrat vorschlagen, die Horte in kommunale Trägerschaft zurückzunehmen.“ Das Personal solle den jeweiligen Schulleitern unterstellt werden, so wie es jetzt bereits bei Sekretärinnen und Hausmeistern der Fall ist. Die sind bei der Stadt angestellt, kriegen ihre Weisungen aber von der Schule.