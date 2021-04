OB von Merseburg tappt in die Knöllchenfalle am Testzentrum

Merseburg - Knöllchen und kein Ende. Als der Merseburger OB Jens Bühligen (CDU) am 19. April um 9.30 Uhr stolz das Corona-Testzentrum im Ständehaus eröffnete und sich gleich selbst testen ließ, hatte MZ den Hinweis gegeben, dass die Parksituation am Haus schlecht sei und gefragt, ob es möglich sei, hier Veränderungen vorzunehmen. Da hatte es allerdings schon die ersten Knöllchen für Besucher des Testzentrums gegeben - nämlich am 19. April um 9.35 Uhr.

Zu dem Zeitpunkt stand auch der Dienstwagen des OB vor dem Ständehaus - ebenfalls im eingeschränkten Halteverbot. Gab es auch für dieses Fahrzeug ein Knöllchen? Die Antwort aus dem Rathaus lautete: „Die Regeln gelten für alle. Es gab ein Knöllchen und das wurde auch bezahlt.“

Parkdauer wurde teilweise von zwei Stunden auf 30 Minuten reduziert

Am 20. April wurden mehrere Kurzzeitparkplätze vor dem Ständehaus eingerichtet. Dafür wird auch die aktuell nicht benötigte Haltestelle für Reisebusse genutzt. Die Parkdauer wurde teilweise von zwei Stunden auf 30 Minuten reduziert. Die Verstöße gegen die Parkordnung konnten durch diese Maßnahme schnell reduziert werden. Die Stadt weist darauf hin, dass rund um das Ständehaus weitere Parkplätze vorhanden seien - zum Beispiel in der Georgstraße und auf dem Schlossparkplatz.

Aktuelle Öffnungszeiten des Testzentrums: Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr, Sonntag 10 bis 14 Uhr, ab 8. Mai auch samstags 10 bis 14 Uhr (mz)