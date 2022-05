OB von Merseburg: Rausschmiss rechtswidrig

Merseburg/MZ - Seit 8. April ist das Merseburger Rathaus für Oberbürgermeister Jens Bühligen (CDU) tabu. Da wurde ihm vom Stadtrat der Beschluss zum Verbot der Dienstgeschäfte übergeben. Per Post gab es für den Stadtrat dafür jetzt die erste verbale Ohrfeige. In einem vertraulichen Schreiben an die Stadt und den Stadtratsvorsitzenden Roland Striegel (Fraktion SPD/Grüne) erklärte die Kommunalaufsicht des Kreises nach MZ-Informationen beide Beschlüsse für rechtswidrig.