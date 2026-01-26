Seit dreieinhalb Jahren ist Merseburgs OB Sebastian Müller-Bahr (CDU) nun im Amt. Im MZ-Neujahrsinterview zieht er Halbzeitbilanz. Und erklärt, was er bis 2029 noch schaffen will, wann die ersten Bagger für die neue Schwimmhalle rollen könnten, wie es um die Umzugspläne für die Bibliothek steht und wie es mit dem geplanten Solarpark weitergeht.

OB von Merseburg im Interview: „Ziel ist, den Förderbescheid für die Schwimmhalle im dritten Quartal zu haben“

Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr, hier beim Neujahrsempfang der Stadt Merseburg vergangene Woche, ist seit Juli 2022 im Amt.

Merseburg/MZ. - Der Start ins Jahr 2026 markiert für Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU) die Hälfte seiner Amtszeit. Am 4. Juli 2022 hatte er sein Amt angetreten, nun ist also die Hälfte der regulären OB-Amtszeit um. Im Interview mit Luise Mosig zieht das Domstadtoberhaupt Halbzeitbilanz und erklärt, wie es um den möglichen Umzug der Bibliothek steht und was die Stadt beim umstrittenen Bau eines Solarparks nun zu tun gedenkt.