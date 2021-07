Nur noch ein Covid-Patient im Basedow-Klinikum Merseburg - Umbaupläne für Coronastation

Merseburg/MZ - „Die Situation hat sich bei uns sehr entspannt“, sagt Jule Wenke Winkler, die Hygieneärztin des Basedow-Klinikums in Merseburg. Der Grad der Entspannung lässt sich an einer Zahl ablesen: eins. Genau ein Coronapatient lag am Freitag noch auf der Coronastation 01 der Klinik. Es ist die letzte verbliebene. In Spitzenzeiten im Winter gab es im Basedow teils vier Sonderstationen für die bis zu 110 Covid-Patienten. Vorvergangene Woche dagegen konnte die verbliebene Station sogar temporär komplett geschlossen werden. Auch auf der Intensivstation gäbe es keine Behandlungen wegen Corona mehr, berichtet Winkler: „Die wenigen Infektionen im Saalekreis scheinen nicht so schlimm zu sein, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen.“

Dauerhafte Lösung

Das Gesundheitsamt des Kreises vermeldete am Wochenende keine Neuinfektion, am Freitag gab es noch 15 bekannte, aktive Fälle. Dabei ist die Delta-Variante des Virus mittlerweile auch hier angekommen. Die Hygieneärztin hat bei einigen jüngeren Patienten, die zuletzt zur Behandlung ins Basedow gekommen waren, beobachtet, dass diese teils weniger die klassischen Lungenprobleme aufwiesen, sondern eher gastrointestinale, also Bauchbeschwerden und Durchfall. Wie genau sich die Mutation allerdings auswirkt, dazu würden noch die Erfahrungen fehlen. „Sie ist aber auf alle Fälle ansteckend und kein Downgrade“, ordnet die Ärztin ein. Sprich die Delta-Variante ist nicht ungefährlicher als frühere Versionen.

Dennoch hofft Winkler, dass es ähnlich verläuft wie im Vereinigten Königreich, wo die Delta-Variante derzeit die Infektionszahlen wieder stark ansteigen lässt, es durch die Impfungen aber vergleichsweise wenig schwere Verläufe gibt. „Wir hoffen, dass auch hier durch den fortgeschrittenen Impfstand, vor allem bei den Risikogruppen, die schweren Erkrankungen ausbleiben.“

Dann bräuchte das Basedow die Station 01 nicht wieder in Gänze für die aktuelle Pandemiebekämpfung. Sie soll aber auch künftig die designierte Seuchenstation sein. Dafür soll sie im Herbst überarbeitet werden, wie Winkler erklärt: „Wir stellen jetzt den Zustand her, dass der Isolierbereich in Scheiben aufgeteilt werden kann. So dass man nur einen Teilbereich als Isolierstation nutzen kann und den Rest als normale Station.“ Die kleinste Einheit sollen drei von insgesamt 16 Zimmern sein.

Für die aktuelle Pandemie hatte das Klinikum auf der Station teilweise bauliche Provisorien geschaffen, die nun dauerhaften Lösungen weichen sollen, denn die Hygieneärztin sagt: „Wir müssen auch in Zukunft damit rechnen, dass uns bekannte und unbekannte Infektionskrankheiten heimsuchen.“ Sollte sich die Coronasituation im Herbst während des Umbaus verschärfen, betont Winkler, habe das Klinikum auch einen Plan B, wo es die betroffenen Patienten dann unterbringen kann.