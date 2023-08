In der Leitstelle des Saalekreises fehlt aktuell ein Viertel des Personals. Mitarbeiter würden Arbeitgeber mit anderem Schichtmodell suchen, sagen die Verantwortlichen. Nicht nur deshalb streben sie nun eine Fusion mit der Stadt Halle an. Zudem entsteht ein Notfallsystem mit den Nachbarkreisen.

Die Leitstelle für den südlichen Saalekreis sitzt unter dem Dach des Verwaltungsgebäudes am Domplatz 2 in Merseburg.

Merseburg/Braunsbedra/MZ - Es sei ein Riesenproblem, erklärt Sabine Faulstich. „Wir sind derzeit unterbesetzt. Fakt ist momentan: Uns rennen die Mitarbeiter weg.“ Die amtierende Ordnungsdezernentin des Saalekreises spricht von der Leitstelle in Merseburg. Dort unter dem Dach der Kreisverwaltung am Domplatz landen alle Anrufe an die 112 im südlichen Saalekreis. Die Mitarbeiter koordinieren Feuerwehr- und in etwa 85 Prozent der Fälle Rettungsdiensteinsätze.