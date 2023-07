In Kisten verstaut sind ganz praktische Dinge, um im Ernstfall schnell historische und wertvolle Dinge zu retten. Dieses Notfallset steht nun im Kulturhistorischen Museum Schloss Merseburg bereit. Es soll ein Anfang sein.

Vorbereitung für Museen in Merseburg

Merseburg/MZ - Auf einer Sackkarre hat Marc Holly vier graue Kisten verstaut. Er rollt sie in das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg unter den Augen von Museumsleiterin Karin Heise sowie Vertretern aus dem Kreis-, Stadt- und Landesarchiv, des Domstiftsarchives und der Willi-Sitte-Galerie. So unscheinbar die Kisten wirken, so wichtig kann der Inhalt eines Tages werden.