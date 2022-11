Noch keine Einigung zur Merseburger Trinkwasserversorgung

In zwei Monaten soll Tochter der Stadt Merseburg, die die Einwohner mit frischem Wasser versorgen. Doch bisher hat sie weder Leitungen noch Personal dafür. Die Verhandlungen mit dem bisherigen Versorger Midewa dauern an. Immerhin: Der will 2023 die Preise nicht erhöhen.

Merseburg/MZ - Die wichtigste Nachricht vorweg: Die Merseburger werden auch ab 1. Januar nicht auf dem Trockenen sitzen. Zu diesem Zeitpunkt will die Stadt, so hatte es ihr Rat beschlossen, über die Tochterfirma, die Merseburger Wasser- und Service GmbH (MWS) die Trinkwasserversorgung in eigene Hände nehmen. Bisher ist dafür der Großversorger Midewa zuständig. Dem gehört auch noch das Leitungsnetz, das die Stadt braucht, um die Haushalte selbst versorgen zu können. Unter anderem über die dafür fällige Ablösesumme stehen beide Seiten seit Monaten in Verhandlungen. Eine schnelle Einigung ist wohl nicht in Sicht. Midewa-Geschäftsführer Julien Malandain betont jedoch: „Es wird für die Bürger alles reibungslos ablaufen.“