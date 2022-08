Noch gesperrter Nordbereich trübt Freude über das Erreichte

Die erste Teilfreigabe des Geiseltalsees erfolgte am Hafen Mücheln am 11.8.2012 per Kanonenschuss.

Mücheln/MZ - Am Sonnabend, dem 11. August 2012, strahlt das Wetter mit den Besuchern an der Marina Mücheln um die Wette. Es herrscht Volksfeststimmung, denn vom fertig gefluteten Geiseltalseesee wird an diesem Tag der erste Teilbereich freigegeben. Drehorgelmusik erklingt, Kanonenschüsse donnern über das Wasser, die Leute starten zu Jungfernfahrten mit gerade gekauften Booten. Die Freude ist auch am gegenüberliegenden Ufer in Stöbnitz greifbar, wo erstmals der Strand öffnet und Badestelle und Campingplatz von neugierigen Besuchern eingeweiht werden.