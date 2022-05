Neues Pflegeheim in Leuna eröffnet im Oktober

Das neue Pflegeheim an der Karl-Barth-Straße in Leuna soll am 1. Oktober Eröffnung feiern.

Leuna/MZ - In wenigen Monaten werden die ersten Bewohner die Residenz Karl Barth in der Kernstadt Leuna beziehen. Nach ein paar Verzögerungen im Bau soll das neue Seniorenheim an der Karl-Barth-Straße nun am 1. Oktober eröffnet werden, wie Ines Fiebig ankündigt. Sie ist die Verwaltungskoordinatorin der Mirabelle Care GmbH, die die neue Einrichtung betreiben wird.