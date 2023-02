Landsberg/Merseburg/MZ - Drei Monate ist her, dass der Gemeinderat von Kabelsketal die Entwicklung des Star Park II auf seiner Flur ablehnte. Das Aus für den Standort, nicht aber für das Strukturwandelprojekt, einen neuen Großindustriepark zu entwickeln. Der Saalekreis sieht die dringende Notwendigkeit für Ansiedlungsflächen und wollte deshalb möglichst schnell unter einem anderen Etikett einen Nachfolger finden. Andere Kommunen witterten ihre Chance auf die über 100 Millionen Euro Fördermittel, die im Raum stehen. Teutschenthal meldete Ambitionen an und das Trio Merseburg, Schkopau und Bad Lauchstädt. Ursprünglich sollte möglichst schon bis zur Kreistagssitzung am Mittwoch ein Favorit ermittelt werden.

