Kernstadt Leuna Neues Dach für die Friedenskirche - bald auch mit Solaranlage?

266.000 Euro fließen in die aktuellen Bauarbeiten an der Friedenskirche in Leuna. Die Kirchengemeinde ist derzeit noch auf der Suche nach jemandem, der künftig eine Solaranlage auf dem Gotteshaus betreiben möchte.