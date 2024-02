Mit der Bonus gGmbH will ein ungewöhnlicher Lebensmittelhändler die Versorgungslücke in Merseburgs Innenstadt schließen. Nur ein Teil der Mitarbeiter sollen Fachkräfte sein.

Merseburg/MZ. - „Nahversorgung ist das brennendste Thema in der Innenstand“, urteilt Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr. Der CDU-Politiker erinnert an die Versorgungslücke, die die Schließung der Konsum-Filiale auf der Gotthardstraße Ende 2022 und der Weggang einer Bäckereikette nebenan wenig später gerissen haben. Die oft älteren Bewohner der Altstadt müssen seither weitere Wege in Kauf nehmen, um an die Waren ihres täglichen Bedarfs zu kommen.