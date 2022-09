Neuer Kunststoffhersteller am Chemiestandort Leuna

Mit einer Anlage zur Herstellung von recyclefähigem Kunststoffgranulat will Topas Advanced Polymers an den Chemiestandort Leuna ziehen. Sie schaffen auch neue Arbeitsplätze.

Leuna/MZ - Der Weg, an dessen Ende eine Investition von über 200 Millionen Euro steht und mit Topas Advanced Polymers ein neuer Partner für den Chemiestandort gefunden wurde, hat vor zehn Jahren begonnen. Am Freitag nun hat sich Topas zum Spatenstich mit einer Anlage zur Herstellung von Kunststoffgranulat in Leuna vorgestellt. Ganz neu sind die Verbindungen an den Standort im Saalekreis jedoch nicht.