Neue Zisternen am Stadtpark in Merseburg

Nahe Arnimsruh am Merseburger Stadtpark wurden zwei riesige Zisternen eingebaut.

Merseburg/MZ. - Für eine kurze Zeit war es vorbei mit der Ruhe an Arnimsruh. Denn am Merseburger Stadtpark mussten die Vorbereitungen für den Einbau zweier Löschwasserzisternen getroffen werden. „Das war nötig, weil laut Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung in dem Bereich im Ernstfall keine ausreichende Versorgung mit Löschwasser bestanden hat“, erklärt Gerd Heimbach, Amtsleiter des Merseburger Straßen- und Grünflächenamtes.