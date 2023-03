Insgesamt acht neue Windkraftanlagen sollen auf den Gebieten der Gemeinden Obhausen und Nemsdorf-Göhrendorf errichtet werden. Ein Antrag einer Firma aus Berlin liegt vor. Was die Gemeinderäte zu dem Vorhaben sagen.

Weida-Land/MZ - Auf der weiträumigen Feldflur links und rechts der Straße zwischen Obhausen und Schafstädt sowie an der A 38 stehen bereits etliche Windräder. Acht neue Anlagen sollen dazukommen, sechs davon auf dem Gebiet der Gemeinde Obhausen und zwei auf dem von Nemsdorf-Göhrendorf. „Lückenbepflanzung“ nannte es Maria Wrede, Bauamtsleiterin im Weida-Land, in einer Gemeinderatssitzung. Sowohl der Rat von Obhausen also auch der von Nemsdorf-Göhrendorf erteilten für die Vorhaben das Einvernehmen – jedoch nicht ohne kritische Anmerkungen.