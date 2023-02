Merseburg/MZ - Jahrelang hatte Sandra Kaiser ihre Physiotherapie am Merseburger Gotthardteich. Mit dem klassischen Angebot manuelle Therapie, Massagen, Krankengymnastik und so weiter. Jetzt hat sie das Angebot der Praxis in ihren neuen Praxisräumen nochmal erweitert. Zum einen, indem sie sich Verstärkung geholt und aus ihrer Praxis eine Praxisgemeinschaft gemacht hat. Sandra Kaiser bietet aber auch Ernährungsberatung an und kann erklären, warum vegane Ernährung gerade für Männer interessant sein könnte.