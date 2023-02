Nach jahrelanger Planung wird es langsam konkret: Der Bau der neuen Kita, die neben der Feuerwehr in Ermlitz entstehen wird, soll im zweiten Quartal 2024 starten. Die Fertigstellung soll ein knappes Jahr später erfolgen.

Neubau in Ermlitz

Ermlitz/MZ - Die Einheitsgemeinde Schkopau benötigt dringend eine neue Kita, um auch in Zukunft alle ansässigen Kinder betreuen zu können. Deshalb ist eine neue Einrichtung in der Ortschaft Ermlitz, wo der Bedarf an neuen Kitaplätzen besonders groß ist, geplant. Die Einrichtung wird Platz für bis zu 120 Jungen und Mädchen bieten. Es sind sowohl Krippen- als auch Kindergartenplätze vorgesehen.