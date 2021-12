Neue Impfstelle und die Immunisierung für Kinder starten in Merseburg

Kinderärztin Barbara Fahrig kümmert sich am Premierentag um die jungen Impfwilligen.

Merseburg/MZ - Frieda ist überrascht: „Das war’s schon? Ich habe gar nichts gemerkt“, sagt die Zehnjährige, als sie wieder vom Stuhl aufstehen kann. Sie hat so eben ihre Impfungen gegen Covid-19 erhalten. Und gehört damit nicht nur zu den ersten Kindern im Saalekreis, die geimpft wurden, sondern auch zu den ersten Patienten, die ihre Spritze in der am Mittwoch eröffneten Impfstelle im bisheriger Merseburger Brühl-Center, das künftig Marktgalerie heißt, erhalten haben.

Wochenlang war der Kreis nach der Schließung des großen Impfzentrums in der Rischmühlenhalle und einer zeitweiligen Weigerung des Landes, die Kosten für einen Ersatz zu übernehmen, auf der Suche nach einem neuen geeigneten Standort. Das Säulenhaus des Klinikums war im Gespräch und wurde wieder verworfen. Schließlich einigte sich die Verwaltung mit den neuen Eigentümern des großteils leerstehenden Centers. „Der Vertrag läuft jetzt erstmal bis März, dann können wir bei Bedarf verlängern“, berichtet die zuständige Ordnungsdezernentin Christina Kleinert.

Acht Soldaten, sechs Ärzte

Ihren beiden für die Impflogistik zuständigen Mitarbeiterinnen Martina Itzigehl und Annett Bräunlich-Andel stehen am neuen Standort große ehemalige Verkaufsräume zur Verfügung. Im einen befinden sich der Wartebereich, die Anmeldung, die Beratungstische der Ärzte und mit Stoffwänden abgetrennte Impfkabinen, im anderen die Dokumentation und der Wartebereich nach der Impfung. Zwölf eigene Mitarbeiter hat der Kreis dort im Einsatz und dazu acht Bundeswehrsoldaten sowie bis zu sechs Ärzte.

„Es ist alles zweckmäßig eingerichtet. Wir sind zufrieden“, schildert Itzigehl ihren Eindruck von der aktuell zweiten stationären Impfstelle neben dem Nova. Die Kreisverantwortlichen verwenden nicht mehr den Begriff „Impfzentrum“, unter anderem weil anders als in der Rischmühlenhalle der Impfstoff nun andernorts lagert. Bei den aktuellen Öffnungszeiten schafft die neue Impfstelle etwa die Hälfte der Spritzen, die das Zentrum bei Volllast leisten konnte – gut 600.

Termine nur online

Die Impfungen erfolgen mit Termin, der vorher über die Website des Kreises gebucht werden muss. Jeweils eine Woche im voraus gehen die Termine dort online. Das System funktioniere gut, die Impfungen für den Beginn der kommenden Woche seien schon weg, berichtet Bräunlich-Andel. Sie erklärt aber auch, dass, wenn die Kapazitäten da seien, gerade ältere Bürger, die sich keinen Onlinetermin buchen können, nicht wieder weggeschickt würden. Eine telefonische Terminreservierung gibt es aktuell nicht.

Zwölf Kreismitarbeiter sind im Einsatz, dazu kommen Soldaten und Ärzte. Briest

So sind auch die 40 Termine für Kinder an diesem Mittwoch online vergeben worden. Es ist die erste Impfaktion für die Fünf- bis Elfjährigen, die der Kreis anbietet. Erst vor zwei Wochen gab die Ständige Impfkommission die bedingte Empfehlung für diese Altersgruppe, vor allem für Kinder mit Vorerkrankungen. Doch auch alle anderen können auf Wunsch der Eltern ihre Impfung gegen Covid-19 erhalten.

In diese Kategorie fallen laut Barbara Fahrig viele der jungen Patienten, die sie an diesem Mittwoch impft. „Die jetzt kommen, haben sich schon im Vorfeld entschieden. Sie sind überzeugt.“ Im Impfausweis sehe man, dass sie auch alle anderen Kinderimpfungen wahrgenommen haben. Die Kinderärztin findet das gut. 26 Jahre hat sie in einer eigenen Praxis gearbeitet. Mittlerweile ist sie Rentnerin.

„Man schützt sein Kind doch sonst auch vor Gefahren und lässt es nicht im Winter mit Sommerjacke rumlaufen“ Barbara Fahrig, Kinderärztin

Doch seit vor einem Jahr die Impfkampagne begonnen hat, hilft sie trotzdem mit, impfte zunächst Erwachsene, nun eben auch die Jüngeren. „Das ist ganz wichtig, dass wir das, was möglich ist, zum Schutz der Kinder auch machen.“ Wenn es so eine Errungenschaft, wie die Impfung gebe, sollten Eltern die nutzen. „Man schützt sein Kind doch sonst auch vor Gefahren und lässt es nicht im Winter mit Sommerjacke rumlaufen“, argumentiert Fahrig. Sie verweist darauf, dass auch Kinder mit Long Covid zu kämpfen haben. „Das Traurige ist, dass wir noch kein Medikament haben, um Long Covid zu heilen. Daher müssen wir konsequent auf Schutz setzen.“

Der stand bei der zehnjährigen Frieda gar nicht im Vordergrund bei ihrer Entscheidung für die Impfung. Sie will im kommenden Jahr mit ihrer großen Schwester in die USA fliegen und dafür den passenden Impfstatus haben. Ihr Vater, der sie zur Impfung begleitet, hat wegen der Spritze keine Sorge: „Ihr Schwester hat es doch auch gut vertragen.“