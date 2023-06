Taufe am Johannistag in Merseburg

Merseburg/MZ - Ein Festakt, bei dem der Pfarrer im Wasser steht, dürfte Seltenheitswert haben. Am Sonnabend fand ein solcher in der Saale statt. Der Merseburger Dompfarrer nahm sieben Taufen vor. Die Aufnahme in den Kreis der Christen erfolgte an einem besonderen Tag, dem Johannistag. Eingebettet war das feierliche Ereignis in das Patronatsfest des Merseburger Doms, das reichte am Wochenende von Gottesdiensten und Konzerten bis zum Beisammensein im Garten der Dompropstei.