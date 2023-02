Schulleiterin Heike Paukstadt schilderte per Videobotschaft die Situation am „Geiseltaltor“.

Merseburg/MZ - Es war ein sehr ungewöhnliches Stilmittel, das Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr im Stadtrat wählte. In der Debatte um die Neuordnung der Grundschulbezirke ließ der CDU-Politiker Heike Paukstadt per Videobotschaft zu Wort kommen. Die Leiterin der Grundschule „Am Geiseltaltor“ schilderte den Räten die Situation in ihrem Haus. Dort lernen aktuell bereits vier erste Klassen. Im kommenden Schuljahr könnten es, ohne Änderung der Einzugsbereiche, fünf werden, weil zu 93 Anmeldungen wohl noch 25 oder mehr Wiederholer kommen. Statt insgesamt elf Klassen würden dann 14 in der Schule lernen. Die Folge: Platzmangel. „Es wird nicht möglich sein, alle Schüler in den Räumen ordentlich zu beschulen“, warnte Paukstadt erfolgreich.