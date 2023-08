Nach einem kurzen, aber sehr heftigen Unwetter am Montag waren die Feuerwehren zwischen Querfurt und Schkopau im Dauereinsatz. Auch die Nacht brachte keine Entspannung. Weiterer Starkregen beschäftigte nun vor allem den Raum Mücheln. In Teilen des Kreises fiel der Strom aus.

Neue Einsätze in der Nacht im Saalekreis: Dach abgedeckt, volle Keller, Stromausfälle

Unwetter in Sachsen-Anhalt

In Schkopau wurde das Dach dieses Blocks teilweise abgedeckt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schkopau/MZ - Nach den schweren Unwetterfolgen am Montagnachmittag sind die Feuerwehren im Saalekreis auch in der Nacht nicht zur Ruhe gekommen. Weitere Gewitter mit Starkregen sorgten immer wieder für Einsätze wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume. Die Leitstelle zählte insgesamt 15 Alarmierungen in der Zeit um Mitternacht. Betroffen war diesmal insbesondere der Raum Mücheln.