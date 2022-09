Neue Drehleiter in Braunsbedra wird feierlich begrüßt

Braunsbedra/MZ - Zu einem Tag der offenen Tür lädt die Freiwillige Feuerwehr Braunsbedra am Samstag, 24. September, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in ihr Gerätehaus im Westring 2a ein. Anlass ist die Vorstellung der neuen Drehleiter. An diesem Tag erwartet die Besucher dort Hüpfburg, Kinderschminken, Malstraße, Fotostation, DRK, THW, Polizei, Besichtigung des Gerätehauses, Kaffee und Kuchen mit Musik, Vorführungen, eine Modenschau der Kameraden, Kübelspritzenbüchsenschießen, eine Feuerlöschstation sowie Auftritte der Kitas und der Hortkinder.