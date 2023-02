Rewe möchte in Mücheln an der Merseburger Straße neu bauen und dorthin umziehen. Zusammenmit einem weiteren Discouter würde ein neues Einkaufszentrum entstehen. Derzeit beschäftigt sich der Stadtrat mit dem Bebauungsplan. Es geht dabei auch um Ausgleichsmaßnahmen und Fledermäuse.

Rewe verfolgt Neubaupläne in Mücheln. Am Jahresende könnte Baustart sein.

Mücheln/MZ - Das neue Sondergebiet Handel an der Merseburger Straße in Mücheln mit einem neuen Rewe, der vom jetzigen Standort dorthin umzieht, und weiteren drei Fachmärkten hat eine weitere Hürde genommen. Der Hauptausschuss empfahl, den Bebauungsplan zu billigen und auszulegen. Endgültig entscheidet der Stadtrat in seiner Sitzung am 22. Februar darüber.