Bad Dürrenberg/MZ - Im Saalekreis ist der kriminalpräventive Rat in Bad Dürrenberg einmalig. Hervorgegangen ist er aus einem Beschluss, der eine Sicherheitspartnerschaft von Stadt und Polizei begründet. Doch was genau passiert in dem Gremium? Es wird Kritik laut, dass der Rat kaum Themen behandelt, ja sogar kaum tagt. Potenzial für Diskussionen gibt es in Bad Dürrenberg genug, da sind sich alle einig.