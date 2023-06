DLR-Forschungszentrum in Leuna arbeitet am Traum vom sauberen Flugzeug

Leuna/MZ - Flugscham bezeichnet das schlechte Gewissen, das einige Fluggäste umtreibt. Denn die Mobilität in der Luft gilt als besonders schlecht für das Klima. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) will das mit Hilfe von nachhaltigen Kraftstoffen aus Biomasse und Strom ändern. Um die zu erforschen investiert es Hunderte Millionen Euro in ein neues Forschungszentrum in Leuna, die Technologieplattform PtL. Projektentwickler Manfred Aigner, langjähriger Direktor des DLR-Instituts für Verbrennungstechnik, erklärt im Gespräch mit Robert Briest, was dort passieren soll und wie sauber die Luftfahrt werden kann.