Nach zahlreichen Bränden: Polizei nimmt 20-Jährige aus dem Saalekreis fest

Merseburg - Nach zahlreichen Bränden im Saalekreis hat die Polizei die mutmaßliche Brandstifterin festgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll eine 20-Jährige aus dem Landkreis unter anderem am 23. Mai 2021 in der Nauendorfer Straße in Merseburg einen Dachstuhlbrand, einen Kellerbrand in der Bergmannsiedlung in Frankleben am 05. Juli 2021, einen Brand in einem Raum eines halleschen Krankenhauses am 04. August 2021 gelegt haben.

Außerdem soll sie versucht haben, drei weitere Brände in den Krankenhäusern von Merseburg und Querfurt im Juli 2021 zu legen. Die Polizei nahm die 20-Jährige am Donnerstag nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen vorläufig fest und führte sie einem Haftrichter vor. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes Merseburg erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Aufgrund andauernder Ermittlungen, kann die Polizei hierzu keine weiteren Angaben machen.