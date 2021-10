Nach Wahlniederlage bei der Bundestagswahl: CDU-Kreischef im Saalekreis fordert Neustart der Union

Merseburg/MZ - „Definitiv muss jetzt Tabula rasa gemacht werden“, sagt CDU-Kreischef Michael Hayn. Am Freitag reist er nach Berlin, um sich dort mit seinen Amtskollegen aus dem der Republik und dem Bundesvorstand zu treffen. Es geht um die Auswertung der Bundestagswahl und den Zustand der Union. Die hatte Gesundheitsminister Jens Spahn am Wochenende in der tiefsten Krise ihrer Geschichte verortet.

CDU-Kreischef im Saalekreis prognostiziert gar eine heilsame Wirkung der Oppositionsrolle auf die Union

Zumindest hat die Union bei der Bundestagswahl eine herbe Niederlage erlitten. Im Saalekreis verlor sie zwei von drei Direktmandaten, rutschte bei den Zweitstimmen hinter AfD und SPD ab. Hoffnungen der Christdemokraten, durch ein Jamaikabündnis doch noch an der Macht zu bleiben, zerschlugen sich schnell.

Der CDU-Kreischef im Saalekreis zeigt sich dennoch gelassen: „Wir haben 16 Jahre regiert, jetzt dürfen vier Jahre die anderen, dann dürfen wieder wir für 16 Jahre.“ Hayn prognostiziert gar eine heilsame Wirkung der Oppositionsrolle auf die Union. „Allerdings nur, wenn jetzt die richtigen Schlüsse gezogen werden, was schief gelaufen ist.“

Kreischef wünscht sich einen generellen Neuanfang

Am Wahlprogramm hat es nicht gelegen, ist sich der Merseburg sicher. „Das war und ist gut. Aber es hat ja überhaupt kein Wahlkampf stattgefunden. Das war ein Versagen auf ganzer Linie.“ Als Grund dafür sieht Hayn, dass es keine Identifikation mit dem Spitzenkandidaten gegeben habe, also mit Armin Laschet. Den hatte die Mehrheit der Christdemokraten im Saalekreis weder als Parteichef noch als Kanzlerkandidat gewollt. Es sei der Basis wichtig, bei Personalentscheidungen wie dem Parteivorsitz künftig einbezogen zu werden, betont Hayn nun.

Aus seiner Sicht ist der Ministerpräsident a. D. auch als Bundesvorsitzender „durch“. Der Kreischef wünscht sich einen generellen Neuanfang: „Wenn man jetzt auf Leute zurückgreift, die schon die letzten Monate dabei waren, wird es schwierig.“ Jens Spahn sei im Coronastrudel untergegangen. Norbert Röttgen hätte es im Osten schwer, sagt Hayn.

Konservativer werden

Für ihn wäre Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsunion, ein Kandidat für den Vorsitz. Gerade weil er noch unverbraucht sei – und konservativ. Denn Hayn fordert auch eine inhaltliche Generalüberholung. „Das konservative Profil wieder etwas schärfen“, sagt der Kreisvorsitzende, der in seinem Verband nicht unbedingt als konservativ gilt.

Aber er sagt, was er darunter versteht: kein Kohleausstieg vor 2038 („Deutschland wird das Weltklima nicht retten“), keine Bevormundung der Bürger, die bisherige Migrationspolitik weiterfahren („Wer verfolgt wird oder vor Krieg flieht, hat Anspruch hier zu sein, wer nicht, muss wieder gehen“).