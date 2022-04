Nach Überfall auf Tankstelle in Merseburg: Warum 22-Jähriger in Entziehungsanstalt muss

Halle (Saale)/MZ - Das Landgericht Halle hat einen 22-Jährigen der schweren räuberischen Erpressung für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Der Angeklagte hatte gestanden, am 19. April dieses Jahres eine Tankstelle in Merseburg überfallen zu haben. Bevor Staatsanwaltschaft und Strafverteidiger ihre Plädoyers hielten, sagte als letzter Zeuge noch einer der Polizeibeamten aus, die an der Verhaftung des Täters beteiligt waren. Dieser habe auf ihn ruhig gewirkt. In der Wohnung, in der sie den 22-Jährigen antrafen, hätten sie auch eine „erhebliche Menge verschreibungspflichtiger Medikamente“ vorgefunden.