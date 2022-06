Justiz Nach tödlichem Unfall auf A 38: Dieses Mal kurzer Prozess gegen Lkw-Fahrer

Ein Lastwagen steht in der Ausfädelungsspur. Ein Lieferwagen knallt auf sein Heck. Der junge Mann am Steuer stirbt. Der Prozess um diesem Vorfall fand am Amtsgericht Merseburg ein schnelles Ende.