Bioabfall im Saalekreis Nach Todesfällen unter Störchen: Sanktion und Appell gegen Fehlwürfe

Im Saalekreis sind in den letzten Jahren immer wieder Störche gestorben. Sie hatten Gummis im Magen. Die kamen offenbar von Biomülldeponie. Der Kreis sieht jetzt deshalb die Bürger in der Pflicht ihren Abfall besser zu treffen - und will das auch schärfer kontrollieren.