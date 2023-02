Wallendorf/Halle/MZ - Der 20-Jährige, der im vergangenen August die Bäckerei Krause in der Schkopauer Ortschaft Wallendorf mit einem Campingbeil überfallen und ausgeraubt hatte, ist noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen. Das Landgericht Halle verurteilte den Angeklagten am Donnerstag zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten – die Strafe wird drei Jahre lang zur Bewährung ausgesetzt. In diesem Zeitraum muss der Verurteilte einige Bewährungsauflagen erfüllen. In den Grundzügen waren sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht beim Urteil einig.

