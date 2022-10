Nach Notruf aus Merseburg: Warum es keine einfachen Lösungen gibt

Merseburg/MZ - An der Grundschule in Merseburg-Süd herrscht bedrohlicher Lehrermangel. Die Menschen, die Sie hier auf dem Foto sehen, könnten zumindest ein Teil der Lösung des Problems sein. Wir sehen hier Sevil (l.). Sie ist leider als Molekularbiologin und Genetikerin völlig überqualifiziert. In der Türkei war sie Dozentin an der Universität. Aber da wäre ihr Mann Harun, der Mathe- und Physiklehrer ist. Ahmet ist ebenfalls Mathelehrer. Fatih ist Bio-Lehrer, und Yusuf kann Englisch unterrichten. Und Tuba, die tatsächlich so heißt wie ein Musikinstrument, ist von Beruf Erzieherin. Sie alle mussten nach dem versuchten Putsch in der Türkei im Sommer 2016 aus ihrer Heimat flüchten. Die meisten haben aktuell in Deutschland keine Arbeit, so sehr sie sich auch bemühen. „Ich arbeite mittlerweile als Schulassistent in Leipzig, weil es in Sachsen-Anhalt keine Stelle für mich gibt“, erzählt der 38-jährige Harun der MZ. „Ich habe zwei Jahre lang gefragt.“ Und ein türkischer Professor für Geschichte, der gerade hinzukommt, erzählt, dass er im Hort in der Grundschule in Merseburg-West arbeitet.