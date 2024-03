Ein Duo greift eine vierköpfige Gruppe in Leuna an und verletzt einen 21-Jährigen mit einem Messer schwer. Nun konnte die Polizei zwei Tatverdächtige festnehmen.

Leuna/MZ - Nach dem Messerangriff in Leuna am Freitagnachmittag in Leuna konnte die Polizei einen schnellen Ermittlungserfolg vermelden. Wie die Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, nahm sie noch in der Nacht zwei Jugendliche fest und verbrachte sie ins Zentralgewahrsam. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 16- und einen 17-Jährigen.

Am Samstagnachmittag gegen 14.20 Uhr hatte ein Duo eine vierköpfige Gruppe vor einem Wohnblock in der Friedrich-Ebert-Straße attackiert. Dabei führten sie laut Polizei Baseballschläger und ein Messer bei sich. Zumindest letzteres kam offenbar zum Einsatz. Ein 21-Jähriger erlitt im Zuge der Auseinandersetzungen Stichverletzungen im Oberkörper.

Motiv unklar

Der junge Mann musste im Klinikum behandelt werden. „Er gilt als schwer verletzt", berichete die Polizeiinspektion. Weitere Verletzte habe es bei dem Vorfall nicht gegeben. Die Ermittlungen dauern an. So ist bisher unklar, was das Motiv für den Angriff auf die vierköpfige Gruppe war.