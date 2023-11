Ende Mai wurde ein Einbrecher in Merseburg auf frischer Tat gestellt, der sich an Garagen am Kirchweg zu schaffen machte. Doch der Täter konnte flüchten. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach Hinweisen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen gesucht: Ein unbekannter Täter soll am 31. Mai in den Garagenkomplex am Kirchweg in Merseburg eingebrochen sein und verschiedene Gegenstände gestohlen haben.

Merseburg/MZ - Zeugen gesucht: Ein unbekannter Täter soll am Mittwoch, 31. Mai, in den Garagenkomplex am Kirchweg in Merseburg eingebrochen sein und verschiedene Gegenstände gestohlen haben. Da die Identifizierung der Person bisher nicht auf anderem Wege gelungen sei, wurde per Beschluss des Amtsgerichts in Halle die Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera angeordnet.

Der Täter habe eine Garage gewaltsam geöffnet, daraus verschiedene Gegenstände entwendet und diese auf einen Fahrradanhänger verladen, teilt die Polizei mit. Als er vom Geschädigten auf frischer Tat gestellt wurde, sei er geflüchtet und habe das Diebesgut mit seinem Fahrrad am Tatort zurückgelassen.

Der Täter wurde auf frischer Tat gestellt und hat das Diebesgut am Tatort zurückgelassen. (Foto: Polizei)

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Zeugen, welche Hinweise zur Identität der abgebildeten Personen machen können, sollen sich an das Polizeirevier Saalekreis wenden, telefonisch unter 03461 446-0, oder an jede andere Polizeidienststelle, heißt es.