Nach Flucht vor Taliban in Afghanistan: „Ich habe keine Hoffnung“

Die Taliban trieb Elmi Rahims Familie in die Flucht. Nun beobachtet er in Merseburg im TV und über Nachrichten von Freunden ihre Machtübernahme.

Merseburg/MZ - Elmi Rahim sitzt im Wohnzimmer seiner Familie in Merseburg. Ein großer übersichtlich möblierter Raum. Eine lange Eckcouch, ein Glastisch und gegenüber der Fernseher, der für den 31-Jährigen gerade das Fenster in die alte Heimat ist. Sie guckten viel deutsche Nachrichten, sagt der großgewachsene Mann. Afghanistan ist dort nach der rasanten Machtübernahme der Taliban ja allgegenwärtig. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Ich kann es derzeit kaum glauben.“