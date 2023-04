Kurzfristig mussten in Nordrhein-Westfalen wegen technischer Probleme Abiturprüfungen abgesagt werden. Doch wie funktioniert eigentlich die Verteilung der Unterlagen? Ein Blick in den Saalekreis

Merseburg/Zöschen/MZ - Kurz vor der Angst, genauer um 20.30 Uhr am Vorabend, musste das Land Nordrhein-Westfalen die geplanten Abiturprüfungen in Biologie und Chemie absagen. Der Grund: Viele Schulen konnten die Aufgaben nicht herunterladen, um sie auszudrucken. Am Montag beginnen nun in Sachsen-Anhalt, mithin im Saalekreis, die Abiprüfungen, passend zu den Nachrichten der Woche, mit Biologie. Gymnasien und Schüler hoffen freilich, dass ihnen ähnliche Probleme wie in NRW erspart bleiben. Der Weg, den die Prüfungen vom Land zu den angehenden Abiturienten nehmen sollen, ist aber auch hier ein ähnlicher wie im Westen der Republik.