TotalEnergies Raffinerie in Spergau Nach Brand im August: Ursache war eine geschädigte Leitung, die dem Druck nachgab

Nach dem Feuer in der Pox-Methanol-Anlage Ende August auf dem Gelände der Raffinerie hat TotalEnergies die Ursache gefunden. Wie das Materialversagen an dieser Stelle in Zukunft verhindert werden soll