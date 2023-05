Querfurt/MZ - Auf dem Schlauchturm am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Querfurt ist die neue Sirene erfolgreich angebracht, installiert und in Betrieb genommen worden. Nach einem Probelauf am Dienstagnachmittag heulte sie noch am gleichen Abend für einen Einsatz. Wehren aus Querfurt und dem Weida-Land wurden zu einem Pkw-Brand auf die A38 alarmiert.

