Nabu hat neues Gutachten für alte Kastanie in Horburg beauftragt

Horburg/MZ - In Horburg herrscht derzeit Aufregung über eine über 100 Jahre alte Kastanie, die gefällt werden soll. Hintergrund ist die Umgestaltung des Platzes – eine neue Buswendeschleife soll entstehen. Im Zuge der Vorbereitung hatte die Stadt Leuna ein Gutachten in Auftrag gegeben, was Standsicherheitsdefizite und weitere Schäden an der Kastanie festgestellt hatte. Deshalb soll der Baum entnommen und der gesamte Platz neu gestaltet werden, wobei auch Neupflanzungen angedacht sind (MZ berichtete).